Inaugurarán dos nuevas sedes del Cicpc en Caracas: ¿Dónde estarán ubicadas?

Suscríbete a nuestros canales

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), anunció este miércoles la inauguración de dos nuevas sedes en la ciudad de Caracas.

A través de su cuenta en Instagram, el Cicpc anunció la inauguración de estas sedes en la ciudad capital.

Inaugurarán dos nuevas sedes del Cicpc en Caracas

De acuerdo con la publicación del Cicpc, "la Delegación Distrito Capital está intensificando la colaboración con la comunidad y expandiendo su presencia territorial".

Asimismo, las "comisarios generales Yennifer Blanco y Ana Ratti, jefas de la Delegación, ofrecieron detalles sobre estas iniciativas en una reciente entrevista radial, en el programa Hablemos de Prevención".

Durante esta entrevista, las comisarias resaltaron la importancia de la participación ciudadana. “Al trabajar de la mano con los vecinos, podemos actuar de forma más rápida y efectiva para mantener la seguridad en sus comunidades”.

¿Dónde estarán ubicadas las nuevas sedes del Cicpc?

Al respecto, el Cicpc indicó que las nuevas sedes estarán ubicadas en dos diferentes zonas de Caracas "con el objetivo de facilitar el acceso a los ciudadanos para que puedan presentar sus denuncias".

En este sentido, informa que las nuevas sedes estarán ubicadas en:

Una sede en la zona de El Hatillo y Los Naranjos.

Una sede en Quinta Crespo, que compartirá jurisdicción con la parroquia El Paraíso.

Visita nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube