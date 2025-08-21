Crean fondo de riesgo para emprendedores de Miranda: ¿Qué productos e insumos pueden adquirir?

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador del estado Miranda, Elio Serrano, anunció este miércoles la creación de un nuevo fondo de riesgo para los emprendedores y comerciantes de la región.

Durante una actividad en el municipio Carrizal, Serrano aclaró que con este fondo, los emprendedores y comerciantes de la entidad tendrán la oportunidad de adquirir diversos productos e insumos.

Crean fondo de riesgo para emprendedores de Miranda

De acuerdo con las declaraciones de Serrano, este fondo de riesgo permitirá "fortalecer los emprendimientos", de modo que se "podrían generar alrededor de 335 mil empleos directos e indirectos en el estado".

Asimismo, resaltó que calculan un total de 167 mil emprendedores registrados bajo el Plan de las 4F (Formación, Formalización, Financiamiento y Feria).

¿Qué productos e insumos pueden adquirir?

En este sentido, explicó el gobernador Serrano que como parte de estos productos e insumos, pueden adquirir máquinas fiscales para tributar de manera adecuada.

Durante la actividad de este miércoles en Carrizal, hicieron la enterga de 10 máquinas fiscales a comerciantes del municipio, tras una alianza entre la alcaldía y la empresa privada.

Por su parte, Ricardo Moreno, el secretario de Emprendimiento de Miranda, explicó que los emprendedores y comerciantes podrán adquirir las máquinas con un pago de 200 dólares.

Mientras que la alcaldeza del municipio, Jennifer Mujica destacó que estas medidas son para apoyar a los 600 emprendedores y comerciantes que operan en Carrizal.

“Tal y como lo ha orientado el presidente Maduro, en Carrizal vamos a gobernar con los Circuitos Comunales; fomentaremos la seguridad de nuestros municipios; crearemos ciudades humanas para optimizar la calidad de vida y elevar el bienestar de los carrizaleños”, aseguró Mujica.

