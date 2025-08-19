Seniat

Atención emprendedores: estos son los documentos que debes tener visible en tu cartelera fiscal

Las oficinas del Seniat a nivel nacional, así como su línea telefónica, están habilitadas para información adicional

Por Jerald Jimenez
Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 10:59 pm
Foto: Referencial

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ha emitido un recordatorio sobre la documentación que los contribuyentes, tanto personas naturales como jurídicas, deben exhibir de forma obligatoria en la cartelera fiscal de sus establecimientos comerciales, en cumplimiento con la normativa vigente.

A través de su cuenta en Instagram, el servicio señaló que de acuerdo con lo estipulado en el Código Tributario y la Providencia Administrativa 0048, los propietarios de negocios deben tener a la vista del público la siguiente información en su cartelera fiscal:

  • Copia legible del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente. El documento es indispensable para la identificación tributaria.

  • Última declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), la cual aplica a aquellos contribuyentes que están obligados a declarar y pagar este impuesto.

¿Cómo contactarse para información adicional? 

Para obtener orientación adicional o aclarar dudas sobre esta normativa, el SENIAT ha puesto a disposición de los usuarios los siguientes canales de comunicación:

  • Línea telefónica gratuita: 0-8000 (736428) SENIAT.

  • Oficinas a nivel nacional: Visite la sede del SENIAT más cercana para recibir atención personalizada.

