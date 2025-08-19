Atención emprendedores: estos son los documentos que debes tener visible en tu cartelera fiscal

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ha emitido un recordatorio sobre la documentación que los contribuyentes, tanto personas naturales como jurídicas, deben exhibir de forma obligatoria en la cartelera fiscal de sus establecimientos comerciales, en cumplimiento con la normativa vigente.

A través de su cuenta en Instagram, el servicio señaló que de acuerdo con lo estipulado en el Código Tributario y la Providencia Administrativa 0048, los propietarios de negocios deben tener a la vista del público la siguiente información en su cartelera fiscal:

Copia legible del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente. El documento es indispensable para la identificación tributaria.

Última declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), la cual aplica a aquellos contribuyentes que están obligados a declarar y pagar este impuesto.

¿Cómo contactarse para información adicional?

Para obtener orientación adicional o aclarar dudas sobre esta normativa, el SENIAT ha puesto a disposición de los usuarios los siguientes canales de comunicación:

Línea telefónica gratuita: 0-8000 (736428) SENIAT.

Oficinas a nivel nacional: Visite la sede del SENIAT más cercana para recibir atención personalizada.

