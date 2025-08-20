Río Orinoco bajo vigilancia: así se encuentran comunidades afectadas en Bolívar y Monagas este 20 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

La alerta roja se mantiene activa en Bolívar y Monagas ante el avance del río Orinoco, que este 20 de agosto alcanzó los 18,8 metros sobre el nivel del mar en Ciudad Bolívar.

Las autoridades cerraron el paseo Orinoco y varias calles aledañas, mientras más de 2.100 personas fueron trasladadas a refugios temporales.

De acuerdo con el reporte de Primicias, que recorrió las zonas afectadas, los sectores La Alameda y Merecure presentan inundaciones severas. En ambos, el agua ingresó a las viviendas y superó la altura de las rodillas, obligando a decenas de familias a abandonar sus hogares.

Río Orinoco desborda límites urbanos y deja familias damnificadas

Hasta ahora, 120 familias en La Alameda y 22 en Merecure quedaron damnificadas. Algunos vecinos se refugiaron en casas de parientes, mientras otros se trasladaron a una cancha techada habilitada como albergue temporal en la calle Santa Rita.

La vocera comunitaria Jenifer Oliveros alertó sobre la necesidad urgente de atención médica y alimentos. “Muchos vecinos perdieron sus enseres porque no lograron sacarlos a tiempo”, declaró a Primicias, medio que confirmó la situación en el terreno.

Además, este lunes se realizó un operativo de distribución de gas doméstico, aunque la estación de rebombeo de aguas servidas Hidrobolívar también resultó afectada. Los equipos quedaron fuera de servicio y colapsaron los drenajes y redes de cloacas.

El río Orinoco sigue en ascenso

La situación se agrava con el comportamiento del río Orinoco. Para el martes 19 de agosto, el nivel se ubicó en 18,08 metros sobre el nivel del mar, lo que representa un aumento de tres centímetros en apenas 24 horas.

Organismos como Protección Civil continúan monitoreando los sectores de riesgo. En palabras de Ana Bastardo, habitante de Merecure, “esta situación se nos escapa de las manos. En 2018 no vivimos algo así”.

