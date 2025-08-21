Activan protocolos por este animal en regiones de Venezuela: advierten riesgos en viviendas

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades sanitarias y de protección civil activaron protocolos especiales en Mérida y Trujillo tras el aumento de accidentes relacionados con la presencia de un animal en zonas residenciales.

De acuerdo con reportes de Unión Radio, las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas provocaron el desplazamiento de especies silvestres hacia áreas habitadas, generando situaciones de riesgo.

Protocolo: presencia de este animal obliga a reforzar medidas de seguridad

Santos Bazo, director del Serpentario de Trujillo, explicó que las precipitaciones han empujado a estos animales fuera de su hábitat natural, acercándolos peligrosamente a viviendas familiares.

Por ello, recomendó instalar topes en puertas, colocar mallas en ventanas y participar en los cursos informativos que ofrecen las autoridades locales para prevenir accidentes.

Aunque el uso de sueros especializados ha permitido controlar algunos casos, los expertos insisten en que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para reducir riesgos.

¿Cuál es el animal que causa los accidentes en Mérida y Trujillo?

Se trata de serpientes, cuya presencia ha aumentado significativamente en zonas residenciales debido al impacto de las lluvias en su entorno natural.

Los accidentes ofídicos se han multiplicado en ambas entidades, lo que ha obligado a reforzar la vigilancia y a capacitar a la población sobre cómo actuar ante un ataque.

Además, las autoridades exhortaron a reportar cualquier avistamiento de serpientes y a evitar el contacto directo, especialmente en áreas cercanas a montañas o vegetación densa.

Recomendaciones para evitar incidentes en el hogar

Para disminuir el riesgo, los expertos sugieren mantener los espacios limpios, sellar accesos vulnerables y evitar acumulaciones de objetos que puedan servir de refugio a reptiles.

También es fundamental contar con información actualizada sobre los centros de atención más cercanos y tener a la mano los números de emergencia en caso de mordedura.

