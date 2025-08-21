Zoológico de Mérida celebra el nacimiento de tres leones: difunden las primeras fotos de los cachorros

Suscríbete a nuestros canales

El Zoológico Chorros de Milla, en Mérida, informó el nacimiento en las últimas horas de tres leoncitos. Los cachorros son hijos de la pareja Murachi y Carú, principales atracciones de este centro de conservación animal.

A través de sus redes sociales, el zoológico difundió las primeras imágenes enternecedoras de los cachorros junto a su madre Carú.

"Nuestras 3 crías se mantienen bajo observación las 24 horas y se ha creado un cerco para darle tranquilidad a la madre, es posible verlas por medio de una pantalla que hemos dispuesto para que todo el público se acerque y los pueda conocer", expresaron.

Murachí, el león blanco del parque recibió a Carú el año pasado para el mes de octubre y desde los primeros días los médicos veterinarios, así como todo el equipo humano del parque, puso mucho empeño en la tarea de unirlos, alimentarlos y cuidarlos para finalmente dejar que la naturaleza hiciera su magia.

