Zoológico de Mérida celebra el nacimiento de tres leones: difunden las primeras fotos de los cachorros

Por Robert Lobo
El Zoológico Chorros de Milla, en Mérida, informó el nacimiento en las últimas horas de tres leoncitos. Los cachorros son hijos de la pareja Murachi y Carú, principales atracciones de este centro de conservación animal.

A través de sus redes sociales, el zoológico difundió las primeras imágenes enternecedoras de los cachorros junto a su madre Carú.

"Nuestras 3 crías se mantienen bajo observación las 24 horas y se ha creado un cerco para darle tranquilidad a la madre, es posible verlas por medio de una pantalla que hemos dispuesto para que todo el público se acerque y los pueda conocer", expresaron.

Murachí, el león blanco del parque recibió a Carú el año pasado para el mes de octubre y desde los primeros días los médicos veterinarios, así como todo el equipo humano del parque, puso mucho empeño en la tarea de unirlos, alimentarlos y cuidarlos para finalmente dejar que la naturaleza hiciera su magia.

Jueves 21 de Agosto - 2025
