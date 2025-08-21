¡Atención, conductores! Cerrarán distribuidor en Caracas por cuatro días: conoce las vías alternas

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio de Transporte anunció el cierre de un distribuidor en Caracas por cuatro días.

A través de sus redes sociales, compartieron un comunicado para alertar a los conductores.

¿Qué se sabe del cierre del distribuidor en Caracas?

Desde el 22 hasta el 25 de agosto, la Troncal 1 en Caracas tendrá cierre total en el Distribuidor Hoyo de la Puerta, sentido Maracay.

"CARACAS | Se le informa a los usuarios que, debido a trabajos de construcción de juntas de dilatación en el Distribuidor Hoyo de la Puerta en sentido a Maracay, ubicado en la Troncal 1, se realizará el cierre total de la vía desde el #22Ago hasta el #25Ago", se lee en parte de la publicación.

De igual modo, se informó que dicha restricción será de 9:00 p.m. a 5:00 a.m., con desvío por la parte baja hacia el peaje de Tazón.

Vías alternas

La principal vía alterna habilitada por el Ministerio de Transporte es el desvío hacia la redoma de Hoyo de la Puerta.

Los conductores podrán utilizar esta vía para reincorporarse a la autopista después del distribuidor, lo que les permitirá continuar su ruta sin mayores interrupciones.

