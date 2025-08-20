Gran cierre de la avenida Francisco de Miranda: fechas y vías alternas

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Municipal Autónomo de Transporte y Estrategia Superficial (IMAT) anunció el cierre de la avenida Francisco de Miranda en varios tramos.

A través de un comunicado que compartió en sus redes sociales, el IMAT reveló los detalles.

"IMAT ANUNCIA!! A toda la comunidad del Municipio Sucre que la Av. Francisco de Miranda estará cerrada temporalmente en el tramo que corresponde desde la calle Santa Ana (a la altura del Centro Comercial Líder) hasta el Gran Muro de Petare", agrega la publicación.

¿Cómo será el cierre de la avenida Francisco de Miranda?

En tal sentido, precisó que cerrarán la calle Santa Ana (a la altura del Centro Comercial Líder) hasta el Gran Muro de Petare.



Este cierre se llevará a cabo desde este sábado 23 y hasta el domingo 24 de agosto.

De igual modo, reveló que el horario de restricción será desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.



Se recomienda a los conductores y peatones que tomen las previsiones necesarias para evitar inconvenientes en su trayecto.

¿Cuáles son las vías alternas?

Las vías alternas sugeridas son: Av. Rómulo Gallegos, Av. Principal de La Urbina, Av. Río de Janeiro y la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro.

Cuadrillas de obreros realizarán labores de demarcación vial, agrega el comunicado de alerta.

También visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube