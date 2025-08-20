Vacaciones escolares 2025: Alcaldía de Caracas ofrece paseos recreacionales a docentes

Suscríbete a nuestros canales

En reconocimiento a su entrega y vocación, la Alcaldía de Caracas inició la organización de paseos los docentes adscritos en el municipio Libertador. Un total de 1.300 maestros de la ciudad disfrutarán de estas jornadas de recreación y bienestar.

El pasado viernes 15 de agosto, el primer grupo conformado por 27 docentes adscritos a la Alcaldía de Caracas visitó Playa Coral en La Guaira.

"Hoy se suman 200 maestros de diversas parroquias, quienes vivirán esta experiencia en un ambiente de alegría, unión y merecido descanso", detallaron desde la Alcaldía de Caracas.

Ministro Héctor Rodríguez revela detalles del regreso a clases

El pasado 16 de agosto, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez Castro, explicó cómo será el inicio del año escolar 2025-2026.

Durante un acto de felicitación por los XIX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles, compartió los detalles.

Rodríguez dijo que las vacaciones sirven para buscar a jóvenes y pequeños que aún no estén escolarizados, así como para seguir rehabilitando instituciones.



De igual modo, destacó que el 8 de septiembre comenzarán las actividades administrativas de los colegios y el 15 las clases.

Asimismo, anunció que, a partir del próximo 20 de agosto, se inician los Juegos Comunales de Venezuela, por diversas fases que se extenderán hasta el mes de diciembre de 2025.

