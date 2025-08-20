¡Atención pensionados! El IVSS anuncia la fecha del próximo depósito

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 20 de agosto, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) confirmó la fecha de pago para los pensionados y pensionadas.

A través de sus redes sociales, informó la asignación del beneficio económico que les corresponde a los abuelos y abuelas para septiembre de 2025.

¿Cuándo pagan la pensión del IVSS y cuál es el monto?

En tal sentido, en su cuenta de Instagram reveló que este jueves 21 de agosto, los adultos y adultas mayores reciben su pago.

"A fin de optimizar el servicio a sus beneficiarios, el personal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales anuncia que iniciará el pago a las pensionadas y los pensionados correspondiente al próximo mes. De igual forma, recomienda usar medios electrónicos para mayor información", se lee en la publicación de su cuenta oficial de Instagram.

La pensión del IVSS está establecida por un monto de Bs. 130,00, el mismo que el salario mínimo en Venezuela.

Además, el IVSS invitó a los pensionados y pensionadas a utilizar la banca electrónica, una herramienta para gestionar sus pagos de manera rápida, eficiente y segura.

Tipos de pensión en Venezuela

Sobreviviente

Esta pensión se otorga a los cónyuges o familiares cercanos (hijos) de aquel trabajador fallecido que ha cotizado más de 750 importes por cotizaciones semanales a lo largo de su vida laboral.

Invalidez o por discapacidad

Se le proporciona a aquellas personas que han sufrido algún accidente y se encuentran incapacitados para trabajar.

Vejez

Se otorga a las personas de tercera edad, especialmente a los hombres de 60 años de edad y a las mujeres de 55 años de edad, que hayan cotizado como mínimo 750 cotizaciones en el sistema de seguro social del país.

