IVSS: requisitos y pasos para activar la pensión por incapacidad 

Suscríbete a nuestros canales

La pensión por incapacidad es un beneficio que otorga el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) a cada asegurado o asegurada.

Con una serie de pasos, se pueden activar las prestaciones dinerarias otorgadas en virtud de una enfermedad profesional o accidente de trabajo.

A través de sus redes sociales, IVSS Pensionados Venezuela compartió una serie de recomendaciones a quienes son beneficiarios y de repente no reciben el pago.

Además, se debe hacer la consulta de pensionado en la página web del IVSS y verificar el estatus de la pensión.

Lo que debe hacerse en caso de que no esté activa

En el caso de que se encuentre inactiva, el beneficiario debe acudir a cualquier oficina del IVSS y consignar los siguientes requisitos a continuación:

Solicitud de Evaluación de Discapacidad, forma 14-08

Fe de vida actualizada

Algún otro documento que exija el IVSS.

De igual modo, se aclara que presuntamente este tipo de pensionados se encuentra bajo un proceso de actualización.

¿Qué debo presentar ante el IVSS para hacer la solicitud desde cero?

Solicitud de Prestaciones en Dinero, forma 14-04, dos (02) originales.

Constancia de trabajo, forma 14-100

Solicitud de Evaluación de Discapacidad, forma 14-08

Evaluación de incapacidad residual

Cédula de identidad

Declaración de accidente, en caso de enfermedad común, forma 14-123 original.

Nota: El grado de incapacidad será determinado por la reglamentación especial del IVSS, a través de la Comisión Evaluadora.

En caso de ser nacionalizado, anexar copia legible de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

También visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube