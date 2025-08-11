Adultos mayores: esta es la próxima fecha de pago para la pensión del IVSS

Suscríbete a nuestros canales

Los adultos y adultas mayores están a la espera en los próximos días del pago del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) relacionado con la pensión del mes de septiembre 2025.

A través de sus redes sociales, el grupo de Pensionados Venezuela compartió la fecha probable de asignación del beneficio.

Pensionados IVSS: ¿Cuándo pagan el mes de septiembre?

De acuerdo con el cronograma habitual del pago de la pensión del IVSS, se prevé que se libere el próximo jueves 21 de agosto.

El órgano encargado de gestionar las pensiones es el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

La pensión del IVSS está establecida por un monto de Bs. 130,00, el mismo que el salario mínimo en Venezuela.

Además, para este mismo día, se estima que sea entregado el Ingreso Contra la Guerra Económica.

Tipos de pensión en Venezuela

Sobreviviente

Esta pensión se otorga a los cónyuges o familiares cercanos (hijos) de aquel trabajador fallecido que ha cotizado más de 750 importes por cotizaciones semanales a lo largo de su vida laboral.

Invalidez o por discapacidad

Se les proporciona a aquellas personas que han sufrido algún accidente y se encuentran incapacitados para trabajar.

Vejez

Se otorga a las personas de tercera edad, especialmente a los hombres de 60 años de edad y a las mujeres de 55 años de edad, que hayan cotizado como mínimo 750 cotizaciones en el sistema de seguro social del país.

