Cursos de community manager en Caracas: conoce cómo y dónde prepararte para manejar redes sociales

Convertirse en community manager es una opción atractiva en el mundo laboral actual, donde la presencia digital es fundamental para las marcas y empresas.

En Caracas, existen diversas instituciones educativas que ofrecen programas y cursos especializados en esta área.

Una de las instituciones más reconocidas es la Universidad Central de Venezuela (UCV), que ofrece carreras en Comunicación Social y Publicidad.

Estas disciplinas proporcionan una sólida formación en comunicación, marketing y relaciones públicas, esenciales para el desempeño de un community manager.

No obstante, también cuentan con diplomados para especializarse en redes sociales a través de la Dirección de Extensión (UCV).

¿Qué cursos hay de community manager en Caracas?

El Centro Técnico Profesional (Centecpro) tiene un programa de Community Manager - Manejo de Redes Sociales por el costo de 40 dólares.

En su página web destacan que el taller intensivo es presencial y está pautado para el 20 de septiembre, desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

Parte del contenido a aprender es sobre alcance de las RRSS, presupuesto, planes de trabajo, herramientas, entre otros.

Otra de las opciones son los cursos que cada cierto tiempo implementa la Universidad Católica de Venezuela (Ucab). El taller más reciente se realizó en mayo, llamado Social Media Management.

Está dirigido tanto a estudiantes como a profesionales que esperan capacitarse para mejorar su marca personal en sus propias redes o llevar las cuentas de empresas.

El curso es de dos días y se dictan nueve temas sobre la creación de contenido.

En cuanto a una opción en línea y gratis, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) tiene disponible en su página web el curso de Administración de Redes, disponible a las 24 horas.

Para superar el programa se debe lograr calificación igual o mayor a 14 puntos sobre 20.

¿En que áreas hay mucha gestión de redes?

Además de la formación específica en community management, hay diversas carreras que complementan y enriquecen las habilidades necesarias para desempeñarse en este rol.

Una de las áreas con más demanda para la gestión de plataformas en línea es la de marketing digital, que se centra en estrategias de contenido, análisis de métricas y publicidad en redes sociales.

Otras carreras afines incluyen la publicidad, que fomenta la creatividad y el análisis de mercado, y el periodismo, que capacita en investigación y redacción.

También es importante considerar el diseño gráfico, que enseña el uso de herramientas de diseño y branding.

Actualmente, el mercado laboral para gestionar redes sociales es de los más grandes, por lo que las oportunidades de empleo aumentan.

