Expo Golosina abre sus puertas al público este 21 de agosto en Caracas: entrada libre

Este 21 de agosto, la primera edición de la Expo Golosina Venezuela 2025, un evento que reunirá a las marcas más emblemáticas del sector de dulces y bebidas del país, abrió sus puertas al público.

El evento tiene lugar en la terraza del Centro Comercial Líder, ubicado en La California, Caracas. La entrada es totalmente gratis.

Según la información compartida por los organizadores a través de Instagram, la feria se celebrará del 21 al 23 de agosto.

La exposición contará con la participación de reconocidas marcas como Savoy, Maltín, Toddy y EFE, además de productores, importadores, distribuidores y proveedores de maquinaria y equipos vinculados a la industria de golosinas.

Expo Golosina 2025

La Expo Golosina abre sus puertas a compradores, emprendedores, dueños de negocios y público en general, ofreciendo una vitrina para establecer contactos comerciales, conocer nuevas tendencias y disfrutar de degustaciones.

Los stands estarán diseñados para facilitar el encuentro entre fabricantes, distribuidores y aliados estratégicos, con el objetivo de dinamizar el mercado nacional y generar oportunidades de negocio.

Información de contacto

Los interesados en participar o solicitar asesoría pueden comunicarse a través de los teléfonos 0414-3353720 y 0414-1506157, o escribir al correo electrónico [email protected].

La Expo Golosina Venezuela 2025 promete ser un punto de encuentro imperdible para quienes hacen vida en el sector alimenticio y comercial del país, así como para los amantes del dulce sabor venezolano.

