Multitienda lanza oferta con Cashea: usuarios podrán comprar con inicial de 10% y pagar en 12 cuotas

La multitienda Soy Techno activa una promoción especial junto a Cashea para usuarios que buscan adquirir tecnología con facilidades de pago.

De acuerdo con la información compartida por Soy Tecno en Instagram, la oferta estará disponible desde el 14 hasta el 20 de agosto para clientes seleccionados de la plataforma Cashea.

¿Qué usuarios pueden acceder a la promoción con Cashea?

Los usuarios que alcanzan el nivel seis en la app pueden comprar productos con una inicial de solo 10%.

Por lo tanto, quienes califican acceden a descuentos, entregas gratuitas y financiamiento en 12 cuotas sin intereses adicionales.

Adicional, se conoció que las demás categorías gozan de rebajas en las iniciales desde 20% a 30%.

Multitienda ofrece tecnología con cuotas y descuentos

En este contexto, la multitienda confirma que la mayoría de sus productos entran en la promoción con precios reducidos.

Asimismo, los clientes reciben sus compras mediante delivery gratuito y envíos nacionales sin costo adicional.

Por ejemplo, quienes buscan renovar sus dispositivos pueden hacerlo sin comprometer su presupuesto mensual.

En consecuencia, la alianza entre Soy Techno y Cashea facilita el acceso a tecnología en condiciones accesibles.

Soy Techno impulsa compras inteligentes con Cashea

Además de los descuentos, la opción de pagar en 12 cuotas permite a los usuarios planificar sus gastos sin afectar otras prioridades.

Del mismo modo, la inicial de 10% representa una ventaja para quienes desean adquirir productos sin desembolsar grandes montos.

Mientras tanto, la promoción refuerza el compromiso de ambas marcas con la inclusión financiera y la digitalización del consumo.

Por eso, los usuarios valoran la posibilidad de comprar con flexibilidad, rapidez y respaldo logístico.

