Tradicional cadena de supermercados en Caracas ya cuenta con Cashea: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La App de "compra ahora y paga después", suma un nuevo aliado comercial. A través de sus redes sociales, la cadena venezolana de supermercados con más de 70 años de servicios, Central Madeirense, anunció que se une a Cashea.

Según lo detallado por la empresa, de momento, solo la sede de Los Ruices aceptará Cashea como método de pago con la Línea Cotidiana. Sin embargo, en los próximos días se extenderá al resto de sus sucursales.

"¡Un nuevo método de pago llegó a Central Madeirense! Porque ahora las compras con @somoscashea son más fáciles en nuestra sucursal de Los Ruices y puedes llevarte todo lo que necesitas en cuotas sin intereses", expresó Central Madeirense.

Cifras de Cashea

Cashea ha revolucionado el mercado financiero venezolano con su innovador modelo de financiamiento "compre ahora y pague después", logrando resultados sorprendentes.

La plataforma realiza más de 3,600 operaciones por hora, con un ticket promedio de 80 dólares y una tasa de morosidad inferior al 1%. Con más de 6,000 aliados comerciales y 7.8 millones de usuarios, Cashea demuestra que la tecnología puede democratizar el acceso al crédito en Venezuela, fortaleciendo la cultura financiera del país.

Cashea ha establecido un modelo de negocio basado en la premisa de que «el venezolano es un buen pagador y cumple sus compromisos», según afirma Ezequiel Zamora, consultor jurídico de la empresa a Banca y Negocios.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube