Corpoelec optimiza redes eléctricas: anuncian labores de mantenimiento este 21 de agosto

Este jueves 21 de agosto, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ejecutará labores de mantenimiento preventivo.

De acuerdo con el reporte oficial de Corpoelec, las acciones se realizarán en líneas aéreas del circuito Palmar 13.8 kV, ubicado en el municipio Simón Bolívar del estado Miranda.

¿Qué se sabe del mantenimiento preventivo de Corpoelec?

Las maniobras se desarrollarán entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde, y contemplan el despeje de ramas cercanas al tendido eléctrico, como parte del Plan Nacional de Control de Vegetación.

Estas acciones mejorarán la distribución de energía en los sectores La Culta, Puente Carrera, Lechozal, urbanización Ernesto Báez González, Colinas de Lechozal, San Antonio, El Tigre, Piñango y Quebrada Seca.

Corpoelec reafirma su compromiso con el fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), promoviendo un servicio eficiente, seguro y adaptado a las necesidades de las comunidades mirandinas.

En las últimas horas, anunció que desplegaron el Plan Nacional de Control de Vegetación en los 23 estados del país, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de las instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

