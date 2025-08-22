Jornada de atención veterinaria gratuita en Caracas este 24 de agosto: ubicación y servicios disponibles

Suscríbete a nuestros canales

La organización sin fines de lucro, Misión Nevado anunció una nueva jornada de atención veterinaria en Caracas para el domingo 24 de agosto.

A través de su cuenta en Instagram, difundió todos los detalles de esta jornada que tendrá lugar en la ciudad capital.

Atención veterinaria gratuita en Caracas este 24 de agosto

De acuerdo con la información de Misión Nevado, en esta jornada ofrecerán diversos servicios, entre los cuales resaltan los siguientes:

Consulta veterinaria gratuita

Desparasitación

Vacunación antirrábica

Corte de uñas

Vacunación séxtuple y triplefelina a bajo costo

Jornada de adopción de forma responsable

Venta de artículos de bienestar animal

¿Dónde será la jornada de atención veterinaria este 24 de agosto?

En este sentido, resalta la publicación de Nevado, que la jornada se realizará este domingo 24 de agosto, específicamente en el parque Los Caobos, municipio Libertador, en Caracas.

Adicionalmente, resalta que comenzarán a atender a las mascotas a partir de las 10 de la mañana.

