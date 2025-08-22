Mascotas

Jornada de atención veterinaria gratuita en Caracas este 24 de agosto: ubicación y servicios disponibles

En esta jornada ofrecerán diversos servicios, algunos gratuitos y otros pagos

Por Selene Rivera
Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 09:00 pm
Foto: Referencial

La organización sin fines de lucro, Misión Nevado anunció una nueva jornada de atención veterinaria en Caracas para el domingo 24 de agosto.

A través de su cuenta en Instagram, difundió todos los detalles de esta jornada que tendrá lugar en la ciudad capital.

Atención veterinaria gratuita en Caracas este 24 de agosto

De acuerdo con la información de Misión Nevado, en esta jornada ofrecerán diversos servicios, entre los cuales resaltan los siguientes:

  • Consulta veterinaria gratuita
  • Desparasitación
  • Vacunación antirrábica
  • Corte de uñas
  • Vacunación séxtuple y triplefelina a bajo costo
  • Jornada de adopción de forma responsable
  • Venta de artículos de bienestar animal

¿Dónde será la jornada de atención veterinaria este 24 de agosto?

En este sentido, resalta la publicación de Nevado, que la jornada se realizará este domingo 24 de agosto, específicamente en el parque Los Caobos, municipio Libertador, en Caracas.

Adicionalmente, resalta que comenzarán a atender a las mascotas a partir de las 10 de la mañana.

 

