Sistema Patria: Inicia pago de un bono por más de 1.000 Bs a este sector

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 10 de septiembre, a través de la Plataforma Patria se dio inicio del pago del estipendio para las "Promotoras Parto Humanizado", por un monto de 1.110,00 Bs.

El pago del estipendio para las promotoras de parto humanizado en Venezuela, que es un tipo de pago complementario al programa, se realiza a través del sistema del Carnet de la Patria, como se indica en Blog Patria .

Los montos y fechas de pago suelen ser anunciados por el gobierno y disponibles en el propio sistema.

¿Cómo se realiza el pago?

1. Sistema del Carnet de la Patria:

Los pagos se procesan a través de la plataforma y el sistema del Carnet de la Patria.

2. Notificación de pagos:

Las fechas de pago y los montos se anuncian en el Blog de la Patria o por otros medios oficiales del gobierno venezolano, como el Despacho de la Presidencia.

¿Qué son las promotoras de parto humanizado?

Son personas que se dedican al acompañamiento y abordaje comunitario para identificar mujeres en edad reproductiva y gestantes, brindándoles el apoyo necesario para el programa de parto humanizado





¿Cómo cobrar los bonos por el Sistema Patria?

Para acceder al dinero que ingresa en el Sistema Patria, es necesario seguir estos pasos:

Inicia sesión en la Plataforma Patria con tu número de cédula y contraseña.

Dirígete a 'monedero' y selecciona 'retiro de fondos'.

Elige el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Haz clic en 'continuar' y luego en 'aceptar'.

Una vez completado el procedimiento, podrás verificar la transferencia en tu cuenta digital del banco y disponer del dinero en cualquier agencia física o mantenerlo en tu tarjeta.

¿Cómo registrarse en Patria para cobrar los bonos?

Ingresa a la página web del Sistema Patria (www.patria.org.ve) y completa tu registro de la siguiente forma.

Es importante que estés inscrito para que puedas cobrar el bono:

Ingresa a la web del Sistema Patria y haz clic en 'Usuario/contraseña'. Selecciona el botón 'Regístrate'. Deja datos como tu número de cédula, teléfono celular, género, fecha de nacimiento, solicita un código de validación, escribe el código de seguridad, y haz clic en 'Continuar'. Valida tu número de teléfono con el código que te llegará por mensaje. Coloca tus nombres y apellidos, correo electrónico, estado, municipio, parroquia y dirección exacta donde vives. Ingresa una contraseña segura y luego haz clic en 'Registrar'. Corrobora que el registro haya sido exitoso. Haz clic en 'Entrar'. Luego se desplegará una pestaña donde deberás colocar tu número de cédula, escribir el código de seguridad y darle a 'Continuar'. Coloca tu contraseña para ingresar. Finalmente, tu cuenta en la Plataforma Patria ya estará disponible.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube