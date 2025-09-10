Baruta habilita planilla clave para renovar el municipio: conoce cómo postular tu proyecto

Suscríbete a nuestros canales

La Alcaldía de Baruta abrió oficialmente el proceso de recepción de propuestas para el Presupuesto Participativo 2026.

Los vecinos interesados tienen hasta el 30 de septiembre para consignar sus proyectos en áreas como infraestructura y mejoras de espacios verdes.

La planilla oficial ya está disponible en el portal web institucional ww.alcaldiadebaruta.gob.ve, y debe completarse siguiendo los requisitos establecidos por el Consejo Local de Planificación Pública.

Dos vías para entregar la planilla

Los ciudadanos pueden entregar la planilla de forma presencial en la sala técnica del piso 2 de la sede del Pueblo de Baruta, o enviarla por correo electrónico a [email protected] junto con los recaudos exigidos.

Claudio Ripa, director del despacho, destacó que “el trabajo no cesa y el aporte de cada vecino es fundamental para alcanzar con éxito cualquier modificación o creación que se ejecute”.

Además, subrayó que el sentido de pertenencia se fortalece cuando los ciudadanos participan activamente en la transformación de sus espacios, como ha ocurrido en proyectos de recreación, cultura y mantenimiento urbano.

Participación ciudadana como motor de cambio

Según el alcalde Darwin González en una nota de prensa, reafirmó que el trabajo conjunto entre comunidad y gobierno local ha generado resultados visibles en cada sector.

Por eso, hizo un llamado a los baruteños para que se involucren en esta nueva etapa de planificación.

El Presupuesto Participativo permite que las prioridades de inversión respondan directamente a las necesidades expresadas por los vecinos.

