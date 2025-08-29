En imágenes: así fue el Plan Vacacional Baruta 2025

Suscríbete a nuestros canales

La alcaldía de Baruta llevó la alegría y el aprendizaje a los más jóvenes del municipio.

Con una gran variedad de actividades diseñadas para estimular la mente y el cuerpo, cientos de niños pudieron disfrutar de unas vacaciones divertidas.

El objetivo principal, según la alcaldía, fue ofrecer un espacio para desarrollar sus talentos, explorar nuevas ideas y crear recuerdos felices.

Plan vacacional con la alcaldía de Baruta

Se trata de una iniciativa que sembró valores como el compañerismo y el sentido de pertenencia a la comunidad.

Así, los pequeños no solo se divirtieron, sino que también aprendieron a trabajar en equipo y a apreciar el entorno que los rodea.

Con la naturaleza como escenario, el programa se alineó con la identidad ecológica del municipio.

¿Cómo fue la asistencia al Plan Vacacional?

La alcaldía de Baruta organizó un campamento vacacional para 900 niños de zonas populares.

Profesionales en recreación, deportes y cultura los guiaron en actividades que fomentan sus talentos y habilidades.

El polideportivo Rafael Vidal se transformó en un centro de diversión donde los niños compartieron, aprendieron y expresaron su creatividad.

El director de despacho, Claudio Ripa, confirmó que "el campamento fue un éxito".

Un plan para el futuro

El programa de la alcaldía ya prepara las actividades del Plan Vacacional para el año 2026.

Los directores de deporte, desarrollo social y cultura de la alcaldía, Alejandro Soto, Félix Rodríguez y Adriana Cozzolino, respectivamente, contribuyen a este gran proyecto.

Claudio Ripa afirmó que ver la felicidad de los niños los motiva a seguir mejorando para futuras ediciones.

