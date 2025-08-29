Maracaibo anuncia sanciones y operativos contra el dólar especulativo: mercados y farmacias en la mira

Suscríbete a nuestros canales

El alcalde de Maracaibo, en el estado Zulia, Gian Carlo Di Martino, anunció el inicio de operativos para combatir el uso del dólar especulativo en la ciudad.

De acuerdo a múltiples denuncias de los consumidores, el mercado Las Pulgas es el sitio más demandado debido a que algunos vendedores suelen tasar la divisa 40 bolívares por encima de lo establecido por el Banco Central de Venezuela.

"Debido a que las denuncias han sido puntuales, la actuación de la policía junto con los organismos competentes va a ser muy puntual. Desde días hemos recopilado información y la están procesando para tomar las medidas, porque esto es un marco especulativo que va en contra de la ciudadanía y la economía", afirmó Di Martino.

De igual manera, el alcalde señaló que también supervisarán algunas farmacias en las que suben los precios de los bastones y sillas de ruedas diariamente.

