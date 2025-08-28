Caracas: reinauguran moderna sala de anatomopatología 

Suscríbete a nuestros canales

El viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, Danny Ferrer Sandrea, llevó a cabo la reinauguración de la sala de autopsia de la sede principal del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en Bello Monte, Caracas.



"Esto es parte de un gran esfuerzo que se ha venido haciendo, enfocado en mejorar las condiciones de trabajo de nuestro talento humano y dignificar las instalaciones, porque este es un Gobierno revolucionario… humanista; hasta el último momento de la vida en los ciudadanos y las ciudadanas", expresó, según cita una NDP.

Reinauguran moderna sala de anatomopatología

La restauración integral de la sala de autopsias incluyó trabajos de mejora en la iluminación para garantizar una óptima visibilidad durante los procedimientos; la aplicación de pintura nueva, reparación del sistema de drenajes y mantenimiento especializado del piso, entre otros.



Adicionalmente, para potenciar la capacidad operativa del área, se dotó a la sala con equipos para la movilización de las víctimas.

Igualmente, se hizo la entrega de tres cavas de refrigeración nuevas para la preservación de cadáveres no reclamados.



En paralelo y para reforzar las capacidades del Senamecf, el funcionario procedió a la entrega de dos furgonetas que fueron recuperadas, las cuales serán puestas al servicio de las ciencias forenses, en los estados Anzoátegui y Miranda, para mejorar los tiempos de respuesta ante cualquier situación.

