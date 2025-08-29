La triple conexión llega a Guatire: Cantv realiza despliegue en este sector

Suscríbete a nuestros canales

El equipo multidisciplinario de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), realizó un despliegue en Guatire estado Miranda, dónde benefició a familias de la zona con tres servicios.

Los técnicos hicieron instalación de los servicios AbaUltra, 100% fibra óptica, más Aba TV GO y Telefonía IP, en la urbanización La Casona, a fin de brindar conectividad de altas velocidades a más hogares de la localidad.

Ventajas del servicio Aba Ultra de Cantv

Entre las características más notables de ABA Ultra se encuentra su baja latencia, lo que lo convierte en una opción excepcional para quienes disfrutan de juegos en línea o participan en videoconferencias.

Además, este servicio permite conectar múltiples dispositivos simultáneamente sin afectar la velocidad ni la estabilidad de la red, superando así las limitaciones que presentan las conexiones basadas en cobre.

Los interesados en disfrutar de ABA Ultra deben cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, es necesario residir en una zona donde el servicio esté disponible.

También se requiere tener instalada la infraestructura interna necesaria para el cableado de fibra óptica, incluyendo una roseta para conectar el cable a la red interna del hogar.

