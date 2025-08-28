Festival de Teatro Venezolano llega a Miranda: conoce su programación gratuita

Suscríbete a nuestros canales

Desde el jueves 28 al 31 de agosto de 2025, Miranda será sede del Festival Nacional de Teatro, impulsado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura,.



Este festival, se desarrollará en todo el país y busca promover el talento del teatro venezolano e impulsar el acceso gratuito al arte sobre las tablas, explicó Gabriela Simoza, secretaria de Cultura de Miranda.

Los espacios destacados serán el Teatro Lamas y la Casa de la Cultura Cecilio Acosta, donde se desarrollarán varias actividades culturales y de reflexión sobre el panorama teatral del país.



“Este festival es una gran oportunidad para los cultores y agrupaciones teatrales de Miranda. A través de esta jornada, buscamos dar visibilidad a nuestros artistas y fortalecer los espacios de cultura en todo el estado. El festival promueve el talento local y abre nuevos caminos para el teatro mirandino”, resaltó Simoza

Actividades y programación del festival

El público mirandino podrá disfrutar de diversas funciones gratuitas, que incluyen:



Jueves 28 de agosto: “Jornada de reflexión / Cartografía”, en la Casa de la Cultura Los Teques, a partir de las 4 de la tarde.

Viernes 29 de agosto: “Corazón delator / Teatro #16”, en el Teatro César Rengifo, desde las 4 de la tarde.

Sábado 30 de agosto: “Cuentos, cuéntame un cuento / El Guateque Café Cultural”, en la Casa de la Cultura, a las 4 de la tarde .

Domingo 31 de agosto: “La rosa del principio / A.C. Somos Producciones”, en el Teatro César Rengifo a las 4 de la tarde.

