Activan en Caracas 37 puntos para el alistamiento en defensa de la Patria: conozca su ubicación

Un total de 37 puntos serán habilitados en las parroquias de Caracas, para la jornada de alistamiento en defensa de la Patria, que se realizará el viernes 29 y sábado 30 de agosto.

Así lo informó la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, precisando que la actividad continuará estos días en la Plaza Bolívar del centro de la ciudad.

Así como la Plaza Bolívar de Coche, la Plaza Madariaga, el Cuartel de la Montaña 4F, y diferentes espacios públicos y cuarteles.

“Vamos a estar publicando el resto de las ubicaciones en las redes sociales de la alcaldía”, indicó.

“Todas y todos tenemos la corresponsabilidad constitucional de defender la Patria”, dijo Meléndez.

Convocatoria para el alistamiento

Esta es la segunda jornada que se realiza, luego de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, convocara a un proceso de alistamiento a toda la Milicia Nacional Bolivariana y civiles, como parte del Plan Nacional de Soberanía y Paz, Simón Bolívar, en defensa a las amenazas del Gobierno de Estados Unidos (EEUU).

Detalló que dicho proceso se realizará en las sedes de cuarteles militares, plazas públicas centrales y en las sedes de las 15 mil 751 Bases Populares de Defensa Integral, los días sábado 23 y domingo 24 de agosto, la cual fue calificada por el mandatario como “exitosa”.