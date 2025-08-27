Portuguesa se prepara para celebrar los 373 años de la Virgen de Coromoto: estas son las fechas claves

Suscríbete a nuestros canales

En el corazón de Portuguesa, la Diócesis de Guanare se llena de alegría mientras se prepara para un evento muy especial.

La comunidad católica y devotos de todo el país se unen para honrar a la Virgen de Coromoto, la patrona del país, informó la Conferencia Episcopal Venezolana.

Esta celebración no es solo un día de fiesta, sino una oportunidad para reafirmar la fe y la tradición que marca a esta región por más de tres siglos.

Fechas y celebraciones especiales para la Virgen de Coromoto

La diócesis organiza diversas actividades para que todos puedan participar y vivir este momento de profunda devoción. El ambiente de fe y celebración se siente en cada rincón, mientras los preparativos avanzan para recibir a miles de fieles.

Las actividades principales de la celebración de los 373 años de aparición, se concentran el 8 de septiembre, un día de gran significado para los devotos.

El obispo de Guanare, monseñor Owaldo Araque, explica que en esta fecha se realizarán dos misas muy importantes: una a las 11:00 a.m. y otra a las 3:00 p.m.

Ambas eucaristías tendrán lugar al aire libre, justo fuera de la Basílica Menor de Nuestra Señora de Coromoto.

Esta decisión permite que una gran cantidad de fieles se reúnan en un solo lugar, tal como lo hizo el papa Juan Pablo II en su visita.

El objetivo es ofrecer a todos los asistentes la mejor atención y un espacio para la fe compartida.

Más tarde, a las 5:00 p.m., el presbítero Allender Hernández presidirá otra misa dentro del mismo templo. La jornada concluye a las 7:00 p.m. con la tradicional serenata a la Virgen de Coromoto, un momento lleno de música y alabanzas.

El 11 de septiembre la celebración continúa con una caravana que parte de la Basílica a las 3:00 p.m., seguida de una misa a las 6:00 p.m. y una caminata hasta la catedral. La noche termina con un concierto de alabanzas en honor a la patrona.

¿Conoces la historia de la Virgen de Coromoto?

El 8 de septiembre no solo marca el aniversario de la aparición de la Virgen de Coromoto, sino también los años de su coronación canónica como patrona de Venezuela. La historia cuenta que la Virgen María se mostró al cacique Coromoto de la tribu de los Cospes en la selva de Guanare en 1652.

El cacique, que al principio no aceptaba la fe, vio a la Virgen en su choza. Cuando él intentó atraparla, ella desapareció, dejando en su lugar una pequeña imagen. Esta reliquia es la que se venera hoy en el santuario.

La coronación canónica ocurrió el 11 de septiembre de 1952, en conmemoración de los 300 años de la aparición.

El cardenal Manuel Arteaga Betancourt fue quien realizó la coronación, un hecho que consolidó el lugar de la Virgen de Coromoto como protectora y patrona de toda Venezuela.

