En video: orcas sorprenden a pescadores en la costa de Chuao

Suscríbete a nuestros canales

Un grupo de pescadores vivió una experiencia inesperada mientras navegaba por aguas cercanas a Chuao, en el estado Aragua. El encuentro ocurrió el martes 26 de agosto.

Según reportó El Diario, los hombres se dirigían al sector Guayamure cuando notaron movimientos inusuales en el mar. Eran varias orcas nadando cerca de sus embarcaciones.

Avistamiento de orcas genera asombro en Chuao

La comunidad local compartió imágenes y videos en Instagram. “La naturaleza siempre nos sorprende”, escribieron, junto a registros que captaron la atención de cientos de usuarios.

El fenómeno ocurrió alrededor de las 3:00 p.m. y dejó a los pescadores emocionados. Algunos describieron el momento como “un privilegio” y “un espectáculo único”.

Un evento poco común en aguas venezolanas

Aunque no es frecuente, expertos confirman que las orcas pueden aparecer en el Caribe. Su presencia depende de factores como migración, alimentación y temperatura marina.

En años anteriores, se han reportado avistamientos similares en zonas como Chacopata, Los Frailes y Mochima. Sin embargo, este caso destaca por la cercanía con la costa.

Guayamure se convierte en escenario natural inesperado

El sector Guayamure, ubicado en dirección a Chuao, fue el punto exacto del encuentro. Los pescadores navegaban en faena cuando divisaron las siluetas negras en el agua.

Las orcas nadaban en grupo, sin mostrar signos de agresividad. La comunidad mantuvo distancia y documentó el momento con respeto y admiración.

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube