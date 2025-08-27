Alcalde de Baruta decreta tres días de duelo en el municipio

Suscríbete a nuestros canales

El alcalde del municipio Baruta, Darwin González, informó la noche de este 26 de agosto, que ha decretado tres días de duelo en esta jurisdicción.

La medida responde al trágico hecho ocurrido el pasado 25 de agosto en horas del mediodía, cuando una mujer, y su nieto de 12 años, perdieron la vida mientras caminaban por el pueblo de Baruta y les cayó una guaya de alta tensión.

"Baruteños, he decretado 3 días de luto por el terrible accidente del día de ayer que trajo consigo la perdida de valiosos baruteños. Quiero expresar mi sincera solidaridad y condolencias a familiares, amigos y personas cercanas", manifestó el alcalde a través de sus redes sociales.

Las victimas quedaron identificadas como Johanna Coromoto Yánez (47), y su nieto Jhondeikel Sánchez (12), quienes vivían en el barrio Ojo de Agua.

"Desde el primer momento hemos estado en contacto y ayudando tanto a los familiares directos, como a sus amistades", agregó González.

