Anuncian cronograma de actividades para la celebración de la Virgen del Valle 2025: aquí las fechas

La isla de Margarita se prepara para recibir a miles de devotos durante un evento anual de gran importancia.

Se trata de la celebración en honor a la Virgen del Valle, una festividad que une la fe y la tradición.

Este año, mediante una rueda de prensa, desde la Diócesis de Margarita, el monseñor Fernando Castro Aguayo confirmó que la iglesia tiene todo listo para recibir a los feligreses y ofreció detalles sobre el cronograma de actividades.

Cronograma para la festividad de la Virgen del Valle 2025

La Iglesia ha previsto la llegada de aproximadamente 30.000 feligreses para las celebraciones que se extienden durante la primera semana de septiembre.

Las celebraciones inician el 1 de septiembre con una serie de actividades religiosas:

A las 6:00 p.m. se realizará la misa y bajada de la imagen de la Virgen del Valle en la Basílica menor.

El 7 de septiembre se llevarán a cabo las actividades de víspera, desde las 8:00 p.m., con la salida a las 10:00 p.m. de la Virgen del Valle hasta el campo Eucarístico.

8 de septiembre

A las 12:00 a.m. se realizará la peregrinación dedicada a la Isla de Coche.

A las 2:30 a.m. se realizará la solemne eucaristía de la juventud.

A las 5:00 a.m. se hará la solemne eucaristía en la Aurora.

A las 8:00 a.m. se hará la solemne eucaristía pontifical, presidida por el Obispo, monseñor Fernando Castro Aguayo. Además, contará con la presencia del Nuncio Apostólico, monseñor Alberto Ortega.

A las 5:00 p.m. se llevará a cabo la procesión con la sagrada imagen de la Virgen del Valle en la plaza Mariño.

El cronograma completo de la festividad se anuncia con anticipación para que los peregrinos puedan participar en las misas y eventos especiales, lo que permite que todos puedan rendir tributo a la Patrona de Oriente, como también se le conoce.

Este año no habrá celebración de "500 años"

El opisbo de Margarita, aprovechó la rueda de prensa para dejar claro que este año no se realizarán actividades especiales para conmemorar los supuestos "500 años" de la aparición de la Virgen del Valle.

De acuerdo con el Monseñor Fernando Castro, esto se debe a que existe una importante falta de pruebas sobre la fecha historia de la llegada de la Virgen del Valle a las costas venezolanas.

Por lo tanto, la Iglesia Católica seguirá estudiando la fecha del origen la imagen para determinar con seguridad los años de su llegada.

Recomendaciones para los visitantes

Para que los feligreses disfruten de una experiencia segura y placentera, la Iglesia de Margarita ofrece algunas recomendaciones clave.

Es importante que los asistentes usen ropa cómoda y calzado adecuado, ya que caminan largas distancias. También se aconseja llevar sombreros y protector solar para protegerse del sol, y mantenerse hidratado.

Las autoridades recomiendan seguir las indicaciones de los voluntarios y del personal de seguridad para evitar aglomeraciones y garantizar el orden en la basílica y sus alrededores.

