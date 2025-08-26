Saime activa operativo de verificación de datos en 143 oficinas: sepa los requisitos

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 26 de agosto, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ofreció un balance de la jornada de verificación de datos.

En tal sentido, NDP informó que, desde el pasado 30 de junio hasta la fecha, se ha atendido a más de 280 mil venezolanos y naturalizados.

Saime activa operativo de verificación de datos en 143 oficinas

Este servicio está dirigido a ciudadanos venezolanos y naturalizados que residen en el territorio nacional y su número de cédula de identidad está en el rango comprendido entre los 22 y los 32 millones. El objetivo de esta actividad es validar la información personal de los usuarios y usuarias.

En ese contexto, indicó que este servicio continúa operativo en las 143 oficinas del Saime en el territorio nacional sin necesidad de solicitar una cita.

Para el desarrollo de este proceso, los ciudadanos venezolanos deben llevar una copia simple de su acta de nacimiento; para los naturalizados, certificación de naturalización o gaceta oficial.

Esta campaña de verificación de datos representa el compromiso del ente identificador con la población venezolana para garantizar la eficiencia y mejora en la realización de próximos trámites.

Finalmente, exhortaron a la población a mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales del Saime o a través del número telefónico 0-800-72463-00.

