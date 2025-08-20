Saime: paso a paso para tramitar la cédula por primera vez después de los 18 años

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) abre sus puertas para un operativo especial.

A través de su cuenta de Instagram, el Saime informó a los usuarios cuáles son los pasos a seguir para aquellos jóvenes venezolanos, mayores de 18 años, que sacan por primera vez su cédula de identidad.

Esta medida busca dar a cada ciudadano su documento legal de manera rápida y sin complicaciones.

¿Cuáles son los pasos para tramitar la cédula siendo mayor de edad?

El proceso es sencillo. De acuerdo con la información proporcionada por el Saime, debe seguir los siguientes pasos:

Dirígete a la oficina Saime más cercana para ser entrevistado por un supervisor del CNE.

Solicita el trámite de cedulación por primera vez.

Es importante que consignes los siguientes requisitos obligatorios:

Acta de nacimiento original.

Copia de cédula de identidad de los padres (opcional).

Una vez el Saime procese la información, serás contactado para iniciar el proceso.

Claves importantes para tramitar la cédula después de los 18 años

El proceso finaliza donde el usuario lo inició el mismo día. El usuario debe suministrar correctamente el correo electrónico y número de teléfono actualizado.

El Saime recuerda que los requisitos mencionados son solo para ciudadanos nacidos en Venezuela. Además, el documento es totalmente gratuito y no requiere de pagos extras.

Se aconseja a los ciudadanos que acudan temprano, usen ropa sencilla y sigan las instrucciones de los funcionarios para que el proceso fluya sin problemas.

