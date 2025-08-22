Jornada del Saime este 23 de agosto: conoce los requisitos indispensables

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) activa un operativo especial para tramitar y renovar la cédula de identidad.

A través de su cuenta de Instagram, el ente informó que la actividad se llevará a cabo este sábado 23 de agosto, en sus 143 oficinas nacionales.

La jornada busca facilitar la obtención del documento a la ciudadanía.

Requisitos para asistir a la jornada especial del Saime

Para tener un proceso de tramitación exitoso, es importante que los interesados asistan con todos los requisitos solicitados por el Saime:

Copia simple del acta de nacimiento.

Para ciudadanos naturalizados: copia de la Gaceta Oficial o Constancia de Naturalización.

El horario está programado de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

¿Quiénes pueden asistir a la jornada especial del Saime?

El trámite está disponible para todos los ciudadanos venezolanos y naturalizados cuyo rango de cédula se encuentre entre los 22 a 33 millones.

Además, es importante resaltar que la jornada especial se realizará sin cita previa.

Se le recomienda a los interesados asistir temprano para evitar contratiempos, así como usar la vestimenta adecuada, según los requerimientos del Saime.

Más detalles sobre la jornada especial del Saime

La verificación de datos sirve para confirmar que tu información personal, como el nombre y la fecha de nacimiento, es la misma que tiene registrada el Saime en su sistema.

Este proceso de verificación ayuda al organismo a actualizar su plataforma y a preparar futuros beneficios para los venezolanos.

