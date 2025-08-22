¿Qué beneficios trae vivir en Chacao? Esta es la lista de locales que ofrecen descuentos a residentes

Suscríbete a nuestros canales

La Alcaldía de Chacao y numerosos comercios locales firmaron una serie de convenios para beneficiar a los vecinos.

A través de su cuenta de Instagram, la Alcaldía explicó que estos acuerdos ofrecen descuentos especiales a los habitantes del municipio en una variedad de productos y servicios.

La iniciativa busca fortalecer la economía local y dar apoyo a las familias de la comunidad.

¿Cuáles son los descuentos y aliados comerciales en Chacao?

A continuación, una lista de los establecimientos que ya participan en esta iniciativa:

Dra. Priscila Rodríguez: 15% de descuento

City Mascotas: 10% de descuento

Grupo Médico TuSalud: 15% de descuento

Laboratorio Clínico Más Salud: 15% de descuento

Centro de Especialidades Médicas Kairo: 15% de descuento

Laboratorio Clínico CG Plus: 10% de descuento

Laboratorios Clinilab 362: 10% de descuento

Servicios Laboratorio CaroLab: 15% de descuento

Hormolab 21: 10% de descuento

Homecare Soluciones Médicas: 15% de descuento

Laboratorio Avilab: 15% de descuento

Centro Clínico Fénix Salud: 15% de descuento

Farmacia Farmago: 5% de descuento

Óptica Newton: 15% de descuento

Wakalito: 15% de descuento

Otros descuentos en Chacao

Dra. Verónica Vásquez Rangel: 20% de descuento

Dulce Pasha Belleza y Spa: 25% de descuento

Escuela Nacional de Maquillaje ABC: 44% de descuento

Grupo Médico Dra. Michelle Borges Odontología: 40% de descuento

La Alcaldía invita a los vecinos a visitar sus redes sociales para conocer la lista completa de locales y los detalles de cada oferta. La meta es añadir más establecimientos a esta lista en las próximas semanas.

¿Cómo obtener la tarjeta vecinal en Chacao?

Debe solicitar la tarjeta vecinal a través del enlace SoyChacao - Solicitud de Tarjeta

Suministrar los datos de:

Número de cédula

Dirección exacta

Teléfono de contacto

Otros requisitos

También puede visitar nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube