¿Qué beneficios trae vivir en Chacao? Esta es la lista de locales que ofrecen descuentos a residentes

La Alcaldía de Chacao y numerosos comercios locales firmaron una serie de convenios para beneficiar a los vecinos.
A través de su cuenta de Instagram, la Alcaldía explicó que estos acuerdos ofrecen descuentos especiales a los habitantes del municipio en una variedad de productos y servicios.
La iniciativa busca fortalecer la economía local y dar apoyo a las familias de la comunidad.
¿Cuáles son los descuentos y aliados comerciales en Chacao?
A continuación, una lista de los establecimientos que ya participan en esta iniciativa:
- Dra. Priscila Rodríguez: 15% de descuento
- City Mascotas: 10% de descuento
- Grupo Médico TuSalud: 15% de descuento
- Laboratorio Clínico Más Salud: 15% de descuento
- Centro de Especialidades Médicas Kairo: 15% de descuento
- Laboratorio Clínico CG Plus: 10% de descuento
- Laboratorios Clinilab 362: 10% de descuento
- Servicios Laboratorio CaroLab: 15% de descuento
- Hormolab 21: 10% de descuento
- Homecare Soluciones Médicas: 15% de descuento
- Laboratorio Avilab: 15% de descuento
- Centro Clínico Fénix Salud: 15% de descuento
- Farmacia Farmago: 5% de descuento
- Óptica Newton: 15% de descuento
- Wakalito: 15% de descuento
Otros descuentos en Chacao
- Dra. Verónica Vásquez Rangel: 20% de descuento
- Dulce Pasha Belleza y Spa: 25% de descuento
- Escuela Nacional de Maquillaje ABC: 44% de descuento
- Grupo Médico Dra. Michelle Borges Odontología: 40% de descuento
La Alcaldía invita a los vecinos a visitar sus redes sociales para conocer la lista completa de locales y los detalles de cada oferta. La meta es añadir más establecimientos a esta lista en las próximas semanas.
¿Cómo obtener la tarjeta vecinal en Chacao?
Debe solicitar la tarjeta vecinal a través del enlace SoyChacao - Solicitud de Tarjeta
Suministrar los datos de:
- Número de cédula
- Dirección exacta
- Teléfono de contacto
- Otros requisitos
También puede visitar nuestra sección de Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube