¿Qué beneficios trae vivir en Chacao? Esta es la lista de locales que ofrecen descuentos a residentes

Por Jennifer James
Viernes, 22 de agosto de 2025 a las 10:55 am
La Alcaldía de Chacao y numerosos comercios locales firmaron una serie de convenios para beneficiar a los vecinos.

A través de su cuenta de Instagram, la Alcaldía explicó que estos acuerdos ofrecen descuentos especiales a los habitantes del municipio en una variedad de productos y servicios.

La iniciativa busca fortalecer la economía local y dar apoyo a las familias de la comunidad.

¿Cuáles son los descuentos y aliados comerciales en Chacao?

A continuación, una lista de los establecimientos que ya participan en esta iniciativa:

  • Dra. Priscila Rodríguez: 15% de descuento
  • City Mascotas: 10% de descuento
  • Grupo Médico TuSalud: 15% de descuento
  • Laboratorio Clínico Más Salud: 15% de descuento
  • Centro de Especialidades Médicas Kairo: 15% de descuento
  • Laboratorio Clínico CG Plus: 10% de descuento
  • Laboratorios Clinilab 362: 10% de descuento
  • Servicios Laboratorio CaroLab: 15% de descuento
  • Hormolab 21: 10% de descuento
  • Homecare Soluciones Médicas: 15% de descuento
  • Laboratorio Avilab: 15% de descuento
  • Centro Clínico Fénix Salud: 15% de descuento
  • Farmacia Farmago: 5% de descuento
  • Óptica Newton: 15% de descuento
  • Wakalito: 15% de descuento

Otros descuentos en Chacao

  • Dra. Verónica Vásquez Rangel: 20% de descuento
  • Dulce Pasha Belleza y Spa: 25% de descuento
  • Escuela Nacional de Maquillaje ABC: 44% de descuento
  • Grupo Médico Dra. Michelle Borges Odontología: 40% de descuento

La Alcaldía invita a los vecinos a visitar sus redes sociales para conocer la lista completa de locales y los detalles de cada oferta. La meta es añadir más establecimientos a esta lista en las próximas semanas.

¿Cómo obtener la tarjeta vecinal en Chacao? 

Debe solicitar la tarjeta vecinal a través del enlace SoyChacao - Solicitud de Tarjeta

Suministrar los datos de: 

  • Número de cédula
  • Dirección exacta
  • Teléfono de contacto
  • Otros requisitos

