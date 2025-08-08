Suscríbete a nuestros canales

En el municipio Chacao, existe una plataforma llamada "Soy Chacao", la cual agrupa a todos los residentes a través de una tarjeta de vecinos.



Puede registrarse a través de un computador, tablet o dispositivo móvil, con tan solo ingresar al portal https://www.chacao.net/tarjetavecinal, donde podrá completar el formulario sobre su perfil de salud.

¿Cómo solicitar la tarjeta vecinal Soy Chacao?

Debe solicitar la tarjeta vecinal a través del enlace SoyChacao - Solicitud de Tarjeta

Allí debe suministrar los datos que le soliciten:

Número de cédula

Dirección exacta

Teléfono de contacto

Otros requisitos

Los portadores de la tarjeta gozan de descuentos entre 10% y 44% en distintos aliados comerciales, que mantienen convenios con la alcaldía de Chacao.

Entre los aliados se encuentran farmacias, centros médicos, spa, profesionales de la salud, atención de mascotas, seguros funerarios y hasta escuela de maquillaje con un 40% de descuento.

Aliados comerciales con descuentos para la tarjeta Soy Chacao

