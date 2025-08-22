Banco de Venezuela: pasos para comprar divisas a tasa oficial

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de Venezuela (BDV) permite a sus clientes realizar operaciones de compra y venta de divisas a la tasa oficial establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Un proceso que se lleva a cabo en las plataformas digitales de la entidad, tanto en la web como en la aplicación móvil.

Pasos para comprar y vender divisas a tasa BCV

Ingresa en BDVenlínea personas con tu usuario único y contraseña

Selecciona la opción Divisas > Compra o venta luego completa los datos requeridos

Desde la aplicación, ingresa con tu método de autenticación

Selecciona la opción Divisas/Compra o venta y completa los datos solicitados

Estos son los requisitos

Poseer cuenta en moneda nacional y extranjera con la entidad bancaria

Estar afiliado a BDVenlínea personas

Características de las operaciones cambiarias a través del Banco de Venezuela

Adquiere tus divisas a partir de 1$ o 1€

Compra y venta en línea

Programa el retiro de efectivo

Usa tus divisas con tu tarjeta de débito