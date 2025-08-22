Economía

Banco de Venezuela: pasos para comprar divisas a tasa oficial

También te explicamos los requisitos que debes tener para realizar este proceso ante la entidad bancaria

Por Genesis Carrillo
Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 11:00 pm

El Banco de Venezuela (BDV) permite a sus clientes realizar operaciones de compra y venta de divisas a la tasa oficial establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV). 

Un proceso que se lleva a cabo en las plataformas digitales de la entidad, tanto en la web como en la aplicación móvil.

Pasos para comprar y vender divisas a tasa BCV

  • Ingresa en BDVenlínea personas con tu usuario único y contraseña
  • Selecciona la opción Divisas > Compra o venta luego completa los datos requeridos
  • Desde la aplicación, ingresa con tu método de autenticación
  • Selecciona la opción Divisas/Compra o venta y completa los datos solicitados

Estos son los requisitos

  • Poseer cuenta en moneda nacional y extranjera con la entidad bancaria
  • Estar afiliado a BDVenlínea personas

Características de las operaciones cambiarias a través del Banco de Venezuela

  • Adquiere tus divisas a partir de 1$ o 1€
  • Compra y venta en línea
  • Programa el retiro de efectivo 
  • Usa tus divisas con tu tarjeta de débito

