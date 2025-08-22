Banco de Venezuela: pasos para comprar divisas a tasa oficial

El Banco de Venezuela (BDV) permite a sus clientes realizar operaciones de compra y venta de divisas a la tasa oficial establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Un proceso que se lleva a cabo en las plataformas digitales de la entidad, tanto en la web como en la aplicación móvil.
Pasos para comprar y vender divisas a tasa BCV
- Ingresa en BDVenlínea personas con tu usuario único y contraseña
- Selecciona la opción Divisas > Compra o venta luego completa los datos requeridos
- Desde la aplicación, ingresa con tu método de autenticación
- Selecciona la opción Divisas/Compra o venta y completa los datos solicitados
Estos son los requisitos
- Poseer cuenta en moneda nacional y extranjera con la entidad bancaria
- Estar afiliado a BDVenlínea personas
Características de las operaciones cambiarias a través del Banco de Venezuela
- Adquiere tus divisas a partir de 1$ o 1€
- Compra y venta en línea
- Programa el retiro de efectivo
- Usa tus divisas con tu tarjeta de débito