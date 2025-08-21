Prepárate para pagar más: estos grandes bancos de EE. UU. subirán las tarifas de sus tarjetas premium en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Las tarjetas de crédito exclusivas de algunos bancos de EE. UU. aumentarán de precio durante lo que queda del año 2025.

Estas tarjetas de recompensas premium vieron un aumento en sus costos anuales, reflejando una tendencia hacia la exclusividad para clientes de alto poder adquisitivo, según informa Solo Dinero.

Estos productos no solo son un símbolo de solvencia económica, sino que también ofrecen programas de gama alta, acceso a salas VIP, créditos en viajes y recompensas personalizadas.

Sin embargo, obtener una de estas tarjetas no es fácil, ya que los principales emisores comenzaron a incrementar sus comisiones o a lanzar nuevas opciones más costosas.

Chase Bank

El banco Chase renovó la tarifa anual de su tarjeta Sapphire Reserve, que es muy apreciada por los viajeros frecuentes. El costo pasó de $550 a $795 anuales, lo que representa un aumento del 45%.

A cambio de este incremento, Chase promete a sus clientes la posibilidad de acumular más puntos en sus compras.

También ofrece nuevos créditos para servicios de suscripción y gastos de viaje, mejorando así la experiencia del usuario.

American Express

Por su parte, American Express anunció que su tarjeta Platinum, que actualmente cuesta $695 anuales, también experimentará un aumento en su tarifa.

Aunque la compañía no especifica el nuevo costo, indicó que habrá “actualizaciones importantes” a finales de 2025.

Esto sugiere un incremento en la anualidad que se implementará entre finales de 2025 y principios de 2026.

La tarjeta Platinum es famosa por ofrecer acceso a salas VIP en aeropuertos, créditos para viajes y beneficios exclusivos en hoteles de lujo.

Citibank

Finalmente, Citibank estableció el costo de su tarjeta Citi Strata Elite en $595 anuales. Esta tarjeta incluirá beneficios como una alianza estratégica con American Airlines para la transferencia de puntos.

También créditos para hoteles seleccionados, reembolsos de gastos específicos y acceso a salas VIP de aeropuertos.

Estos cambios reflejan la creciente competencia entre los emisores de tarjetas para atraer a un segmento de clientes que busca experiencias premium y recompensas significativas.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube



