Dia Nacional del Waffle en EEUU: los lugares más recomendados para comer este 24 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Ciertas comidas icónicas en Estados Unidos (EEUU) cuentan con sus propios días nacionales y este fin de semana los amantes de los Waffles tendrán la mejor excusa para disfrutar de su platillo favorito.

Resulta que el próximo domingo 24 de agosto se celebra el Día Nacional del Waffle.

Esta fecha conmemora el aniversario en que Cornelis Swartwout recibió la primera patente de una máquina para hacer wafles, en 1869.

Por eso, queremos recomendarte algunos de los lugares más recomendados en los que puedes comer waffles, según la inteligencia artificial Gemini.

Vale la pena destacar que esta es una comida que agrada a un gran espectro de comensales en EEUU, debido a que es muy adaptable a la hora de combinarlo, ya que resulta adecuado para lo dulce y también para lo salado.

Aunque son conocidos como un desayuno dulce con jarabe de arce, mantequilla y frutas, también son la base del famoso plato "chicken and waffles" (pollo y waffles).

Son muy apreciados, especialmente en el sur del país.

De hecho, los waffles son un pilar en los menús de desayuno de restaurantes, cafeterías y buffets de hoteles a lo largo de todo el país.

Conozca los lugares más recomendados para comer waflles

Los fanáticos de los wafles deberán estar muy atentos a las ofertas que puedan surgir debido a la celebración de este día en sus restaurantes favoritos.

Como por ejemplo:

Fry the Coop: Esta cadena, con varias ubicaciones en los suburbios de Chicago (Illinois), ha anunciado que ofrecerá su sándwich de pollo y waffle, llamado "Swaffle", por solo $5.

Ahora, si usted aun no tiene un lugar predilecto, puede que le interese la lista de los más recomendados por la IA Gémini en varios estados clave:

En Texas

Press Waffle Co.: Esta cadena es famosa por sus auténticos waffles belgas, que puedes personalizar con una variedad de ingredientes dulces y salados. Tienen ubicaciones en todo Texas.

The Breakfast Klub (Houston): Considerado uno de los mejores lugares para desayunar en Houston, es especialmente famoso por su combinación de "chicken and waffles".

Adair Kitchen (Houston): Otro lugar en Houston que ha sido votado como uno de los mejores para "chicken and waffles.

Harvest Kitchen (Katy): Un restaurante cerca de Houston que ha recibido muy buenas críticas por su comida y ambiente. La gente lo recomienda para un desayuno delicioso.

Water Street Waffle Co. (Belton y Temple): Conocida por sus waffles Liege hechos a mano, es una excelente opción si buscas algo diferente a los waffles tradicionales.

Waco Waffle Co. (Waco): Con muy buenas calificaciones, este lugar es una parada obligatoria si estás en la zona.

1886 Cafe and Bakery (Austin): Ofrecen el "Texas Pecan Waffle", una opción clásica y local que es muy popular

En Nueva York

Wafels & Dinges: Famoso por sus auténticos waffles belgas personalizables con una gran variedad de "dinges" (complementos).

Waffle Street: Ofrece waffles belgas tradicionales, crujientes por fuera y suaves por dentro, con opciones dulces y saladas.

En California (Los Ángeles)

Roscoe's House of Chicken and Waffles: Un ícono de la ciudad, conocido por su combinación legendaria de pollo frito crujiente y waffles perfectamente hechos.

Shaky Alibi: Reconocido por sus waffles estilo lieja, que son suaves por dentro y crujientes por fuera, con azúcar perlada belga.

En Illinois (Chicago)

Chicago Waffles: Un lugar especializado en waffles que ofrece un menú extenso e innovador con opciones dulces y saladas.

Batter & Berries: Un restaurante de Lincoln Park muy popular, que se destaca por sus platos de desayuno, incluyendo los waffles.

En Florida (Orlando)

Keke's Breakfast Cafe: Un restaurante familiar que se caracteriza por la alta calidad y la consistencia de sus waffles para el desayuno.

En Oregon (Portland)

The Waffle Window: Un lugar donde puedes conseguir waffles estilo lieja para llevar, ya sean dulces o salados.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube