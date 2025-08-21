AT&T indemnizará a sus clientes con hasta $7.500: así puedes unirte a la demanda y reclamar tu dinero

Suscríbete a nuestros canales

Si eres o fuiste cliente de AT&T en Estados Unidos, es posible que puedas presentar un formulario de reclamo para recibir una parte del acuerdo de $177 millones de dólares.

Este acuerdo se estableció para resolver acusaciones de violaciones de datos. La compensación es considerable, ya que algunas personas podrían recibir hasta $7.500 dólares.

Desde el 2024, AT&T ha enfrentado un escrutinio debido a filtraciones masivas de datos. En marzo de ese año, la compañía reveló una violación de privacidad que afectó a más de 73 millones de cuentas, incluyendo a clientes actuales y antiguos.

La investigación demostró que AT&T proporcionó datos confidenciales como fechas de nacimiento y números de Seguro Social.

Más tarde, en julio del mismo año, un grupo de hackers filtró datos de AT&T desde una plataforma en la nube de terceros. Esta acción expuso los registros de llamadas y mensajes de texto de "casi todos" los clientes de telefonía móvil de la empresa.

Como resultado, varias personas demandaron a AT&T tanto a nivel federal como estatal. Los casos se consolidaron en dos demandas colectivas por violación de datos contra la compañía.

En agosto, AT&T y los demandantes alcanzaron un acuerdo propuesto de $177 millones de dólares. De esta cantidad, $149 millones se destinarían al primer grupo afectado por la primera filtración y $28 millones al segundo grupo.

Aunque el tribunal todavía no ha aprobado el acuerdo, se espera un veredicto final en la audiencia del Tribunal del Distrito Norte de Texas el 3 de diciembre de 2025.

Mientras tanto, los clientes afectados de AT&T ya pueden solicitar una compensación.

De esta manera puedes verificar si recibirás una indemnización por parte de AT&T

Se están enviando avisos por correo electrónico a los clientes elegibles para que presenten un reclamo. Estos correos provienen del dominio "[email protected]" y los administra Kroll Settlement Administration, reseña Solo Dinero.

Si no sabes si eres elegible, puedes llamar a Kroll Settlement Administration al (833) 890-4930. Debes completar el formulario de reclamo haciendo click aquí.

Al presentar tu reclamo, aceptas no demandar a AT&T en el futuro. Las personas cuyos datos se vieron expuestos en la filtración de marzo de 2024 pueden recibir hasta $5.000, mientras que quienes fueron parte de la segunda filtración en julio del mismo año pueden recibir hasta $2.500.

