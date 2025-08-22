Autorizaciones de viaje para menores: conozca los horarios de atención del Saren en estos aeropuertos

Suscríbete a nuestros canales

Durante este período de vacaciones, el Sistema Autónomo de Registros y Notarías (Saren) anunció el despliegue de operativos de autorización de viaje para niños, niñas y adolescentes en todo el país.

Según información publicada por Saren en su cuenta oficial de Instagram, estos operativos buscan facilitar el trámite legal para menores que viajan dentro o fuera del territorio nacional.

Operativos de autorización de viaje se realizarán con atención directa en aeropuertos

Los operativos se llevarán a cabo con atención presencial en puntos estratégicos, ofreciendo asesoría y recepción de documentos en horarios extendidos durante los fines de semana.

El servicio estará disponible los viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y los sábados y domingos de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., con personal capacitado para orientar a los representantes.

¿Dónde serán los operativos del Saren durante esta temporada?

Los operativos se activarán en los aeropuertos General José Antonio Anzoátegui (Anzoátegui), Arturo Michelena (Carabobo), Simón Bolívar de Maiquetía (La Guaira), Santiago Mariño (Nueva Esparta) y La Chinita (Zulia).

En estos puntos, los representantes podrán tramitar autorizaciones para viajes acompañados o solos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el organismo.

Recaudos exigidos para tramitar la autorización de viaje

Para formalizar la solicitud, los representantes deben presentar los siguientes documentos:

Pasaporte o prórroga vigente del niño, niña o adolescente

Datos de residencia del menor

Teléfono de contacto de los representantes y acompañantes

Copia de cédula de los otorgantes

Datos de residencia y teléfono de quien recibirá al menor en el exterior (si viaja solo o con terceros)

Fotografía tipo carnet actualizada, fondo blanco

Copia del acta de nacimiento

Itinerario completo del viaje

Boleto de retorno obligatorio

Además, no se emitirán autorizaciones para viajes por vía terrestre al exterior si el menor viaja solo. En caso de viajar con terceros, estos deben ser familiares directos y se debe indicar el parentesco. También se restringen los viajes cuyo retorno exceda los 90 días.

