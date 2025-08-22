Montana ofrece hasta $400 en alivio fiscal: descubre cómo reclamar tu cheque de reembolso

Suscríbete a nuestros canales

Algunos residentes de Montana pronto recibirán un cheque de reembolso de hasta $400 por correo, siempre y cuando lo soliciten a tiempo.

Este reembolso de impuestos busca aliviar la carga financiera de los habitantes que han visto un aumento en los impuestos de propiedad.

¿Por qué entregan un cheque de reembolso por $400 en Montana?

El aumento en los impuestos a la propiedad en Montana ha hecho que la vivienda sea insostenible para inquilinos y dueños, según datos del Montana Budget & Policy Center.

Para aliviar esta situación, el gobernador Greg Gianforte promulgó la Ley 231 de la Cámara de Representantes. Como resultado, los residentes pueden recibir un reembolso de hasta $400.

Esta ley, junto con la SB 542, implementará cambios importantes en el código tributario de Montana durante los años fiscales 2025 y 2026.

Estos cambios incluyen la introducción de nuevos niveles impositivos y una tasa de impuestos para propiedades y propietarios que califiquen.

¿Quiénes son elegibles para recibir el cheque de reembolso en Montana?

Según el Departamento de Ingresos de Montana, los contribuyentes que fueron dueños y vivieron en una propiedad elegible durante al menos siete meses en 2024 pueden solicitar el reembolso del impuesto a la propiedad.

¿Qué propiedades califican?

Para recibir el cheque reembolso, los dueños deben haber pagado los impuestos de propiedad de su residencia principal, incluidas las tasas especiales correspondientes al año fiscal 2024. Las propiedades elegibles son:

Casas unifamiliares

Apartamentos y condominios

Casas prefabricadas y casas móviles

Hasta un acre de terreno

Sin embargo, no todas las propiedades califican. Por ejemplo, las propiedades que pertenecen a sociedades de responsabilidad limitada o a algunos tipos de fideicomisos no son elegibles, reseña Solo Dinero.

La legislatura de Montana tampoco otorgó reembolsos a los inquilinos, quienes usualmente pagan los impuestos de propiedad de sus arrendadores a través del alquiler.

¿Cuándo y cómo se realiza la solicitud del cheque de reembolso en Montana?

Para reclamar tu cheque de reembolso de hasta $400 en Montana, tienes del 15 de agosto al 1 de octubre de 2025 para presentar tu solicitud.

Es crucial que no dejes pasar la fecha límite, ya que no aceptarán solicitudes después, a menos que tengas una buena razón para la demora y el Departamento de Ingresos de Montana te apruebe una extensión.

Incluso con una extensión, no aceptarán solicitudes después del 1 de diciembre de 2025.

Si quieres solicitar el reembolso, tienes dos opciones. Puedes llenar el formulario MPTR24 y enviarlo por correo a la dirección del Departamento de Ingresos de Montana, o puedes hacer la solicitud en línea a través del Portal de Transacciones (TAP).

