Ruta José Gregorio Hernández del Saime: ¿Cuáles son los requisitos para el servicio de cedulación a domicilio?

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), difundió este jueves todos los detalles de la Ruta "José Gregorio Hernández".

A través de su cuenta en Instagram, el Saime difundió un video en el que aclara todas las dudas y preguntas frecuentes sobre este operativo.

¿En qué consiste la Ruta "José Gregorio Hernández"?

Cabe destacar que este es un operativo especial de identificación dirigido a personas con movilidad reducida o dificultades para acceder a las oficinas del Saime.

De acuerdo con la información proporcionada por el Saime, esta ruta consiste en "atender a todas aquellas personas, que no pueden trasladarse por sus propios medios" hasta una sede del organismo, por "caso de salud extrema o longevidad".

Asimismo, según antiguas publicaciones del organismo, este programa busca garantizar el acceso a trámites como la obtención o renovación de cédulas y pasaportes a domicilio para aquellos que no pueden trasladarse.

Adicionalmente, detalla que el despliegue se realizará en todo el territorio nacional a través de unidades móviles del ente identificador.

¿Cómo solicitar el servicio y cuáles son los requisitos?

En este sentido, destaca el ente que todos aquellos ciudadanos interesados en el servicio "deben consignar los documentos en cualquier oficina del territorio nacional o en la Oficina de Atención al Ciudadano en la sede Central".

Adicionalmente, aclara que siempre y cuando "cumpla con los requisitos, no existe ninguna restricción", así como resalta que "no existe límite de edad, siempre y cuando lo requiera" y enfatiza que este servicio "no tiene costo alguno, es completamente gratuito".

Requisitos:

Copia de cédula del usuario

Carta de exposición de motivo

Número de contacto

Dirección exacta

Copia de informe médico

