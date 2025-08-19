Nuevo sistema de gestión de documentos en línea del Saime: estos son los tres trámites disponibles

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) puso a su disposición el Sistema de Gestión de Documentos, el cual está diseñado con el fin de facilitar las gestiones de forma eficiente.

A través de su cuenta en Instagram, el Saime precisó que son tres los trámites disponibles:

Consulta de datos filiatorios.

Solicitud de certificación de datos.

Certificación de pasaporte.

¿Cómo ubicar cada uno de estos trámites?

El servicio apuntó que para ubicar estos trámites, se deben seguir los diferentes pasos:

Ingresar al portal web del Saime.

En caso de querer realizar la solicitud, en la parte izquierda se encuentra un botón de enlace que señala: ir a la web de datos filiatorios del Saime.

El sistema enviará al usuario a la página donde podrá realizar su solicitud.

Para realizar la certificación de datos, o certificación de pasaporte, del lado izquierdo e inferior se debe presionar el link que dice: Ir a la web de gestión de documentos del Saime. Al ingresar los datos, estará disponible la opción para realizar esos dos procesos

Conozca los precios del pasaporte en agosto

Se han difundido los costos actualizados para la obtención del pasaporte venezolano, tanto en su modalidad ordinaria como en la habilitada para entrega rápida. Los precios varían según la edad del solicitante.

Pasaporte habilitado (se entrega en 48 horas)

Personas de 3 meses a 3 años de edad: El costo es de $290 (tasa BCV).

Personas de 3 años a 17 años y 11 meses: El monto asciende a $310 (tasa BCV).

Adultos (mayores de 18 años): El precio establecido es de $350 (tasa BCV).

La emisión de este documento se realiza en un lapso máximo de 48 horas.

Pasaporte ordinario

Personas de 3 meses a 3 años de edad: Tiene un valor de $120.

Personas de 3 años a 17 años y 11 meses: El precio es de $164 (tasa BCV).

Adultos (mayores de 18 años): Cuesta $216.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube