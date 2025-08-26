La Expo Asiática 2025 tendrá lugar en Caracas: entrada libre

Suscríbete a nuestros canales

El próximo sábado 30 y domingo 31 de agosto, tendrá lugar en la Galería de Arte Nacional, Bellas Artes, la Expo Cultura Asiática 2025, actividad que mostrará todo lo referente al continente asiático.

En el evento habrá feria gastronómica, emprendimientos, cosplayer K-Pop, musicales, show de arte corporal, conferencias, zona gamer, zona infantil, concursos y más.

ENTRADA LIBRE.

HORARIOS: Desde las 10:00 a.m hasta las 8:00 p.m.

