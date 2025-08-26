Cultura

La Expo Asiática 2025 tendrá lugar en Caracas: entrada libre

La actividad contará con una feria de la gastronomía asiática

Por 2001

Martes, 26 de agosto de 2025 a las 03:00 pm

El próximo sábado 30 y domingo 31 de agosto, tendrá lugar en la Galería de Arte Nacional, Bellas Artes, la Expo Cultura Asiática 2025, actividad que mostrará todo lo referente al continente asiático.

En el evento habrá feria gastronómica, emprendimientos, cosplayer K-Pop, musicales, show de arte corporal, conferencias, zona gamer, zona infantil, concursos y más.

ENTRADA LIBRE. 

HORARIOS: Desde las 10:00 a.m hasta las 8:00 p.m.

