Cuenta cuentos en la Plaza Bolívar de Caracas: fecha y hora de esta actividad gratuita

Suscríbete a nuestros canales

A través de la red social Instagram, el gobierno de Caracas informó que el próximo miércoles a las 4:00 pm en la Plaza Bolívar “La Glorieta”, las familias caraqueñas, podrán disfrutar del mágico Cuenta Cuentos de manera gratuita.

Esta actividad estarán a cargo del grupo de títeres Entrejuegos Titereteando Ando.

"¡Una tarde llena de historias, diversión y mucha imaginación en el corazón de nuestra ciudad!



No te pierdas esta actividad familiar en uno de los espacios más emblemáticos, rodeado de historia y cultura" reza la publicación.

Visita nuestra sección: Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube



