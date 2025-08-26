Historia

Cuenta cuentos en la Plaza Bolívar de Caracas: fecha y hora de esta actividad gratuita

Por Yasmely Saltos
Martes, 26 de agosto de 2025 a las 12:03 am
A través de la red social Instagram, el gobierno de Caracas informó que el próximo miércoles a las 4:00 pm en la Plaza Bolívar “La Glorieta”, las familias caraqueñas, podrán disfrutar del mágico Cuenta Cuentos de manera gratuita. 

Esta  actividad estarán a cargo del grupo de títeres Entrejuegos Titereteando Ando.

"¡Una tarde llena de historias, diversión y mucha imaginación en el corazón de nuestra ciudad!

No te pierdas esta actividad familiar en uno de los espacios más emblemáticos, rodeado de historia y cultura"  reza la publicación. 

 

 

 

