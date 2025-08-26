Música

La Banda Marcial de Caracas busca nuevos talentos: conoce hasta cuándo serán las audiciones

Por Yasmely Saltos
Lunes, 25 de agosto de 2025 a las 10:45 pm
La Banda Marcial de Caracas busca nuevos talentos: conoce hasta cuándo serán las audiciones

La Banda Marcial del Gobierno de Caracas, inició sus audiciones, este lunes 25 de agosto en el Salón de Ensayo de la agrupación.

A traves de una publicación en la red social Instagram,informaron que músicos de diversas edades y niveles de experiencia se dieron cita  mostraba sus talentos. 

Los participantes presentaron un repertorio variado que destacó sus habilidades instrumentales y vocales, contribuyendo a la rica tradición musical de la ciudad capital.

La convocatoria estará hasta el día jueves 28 de agosto,  y es una oportunidad para descubrir y promover nuevos talentos en el ámbito cultural. 

 

Visita nuestra sección:  Comunidad 

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

 

 

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Miami
Empleo
Estados Unidos
Lunes 25 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América