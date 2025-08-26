La Banda Marcial de Caracas busca nuevos talentos: conoce hasta cuándo serán las audiciones

La Banda Marcial del Gobierno de Caracas, inició sus audiciones, este lunes 25 de agosto en el Salón de Ensayo de la agrupación.
A traves de una publicación en la red social Instagram,informaron que músicos de diversas edades y niveles de experiencia se dieron cita mostraba sus talentos.
Los participantes presentaron un repertorio variado que destacó sus habilidades instrumentales y vocales, contribuyendo a la rica tradición musical de la ciudad capital.
La convocatoria estará hasta el día jueves 28 de agosto, y es una oportunidad para descubrir y promover nuevos talentos en el ámbito cultural.
Visita nuestra sección: Comunidad
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube