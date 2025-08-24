En fotos: impresionante nevada cubre el Pico Espejo este 24 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, una nevada sorprendente cubrió a todos en las cumbres del Pico Espejo.

Este evento natural creó un paisaje increíble que llamó la atención de turistas y habitantes de la zona, según informó Noticias Al Día.

Desde temprano, los copos de nieve cayeron sin parar, cubriendo las montañas andinas y creando un espectáculo digno de una postal. Este fenómeno se debe a una baja considerable de las temperaturas en la zona.

La nevada en el Pico Espejo este 24 de agosto

Las bajas temperaturas provocaron esta nevada a 4.765 metros sobre el nivel del mar. Muchos visitantes subieron a la estación del teleférico Mukumbarí para vivir el momento. Tomaron fotos y disfrutaron de la tranquilidad del lugar.

Funcionarios del teleférico reportan la llegada de más personas de lo normal. La administración del teleférico y las autoridades recomiendan a los visitantes usar ropa abrigada y no salirse de las zonas seguras para evitar accidentes.

Foto de: rumbonortevenezuela

Foto de: rumbonortevenezuela

¿Conoces el Pico Espejo?

El Pico Espejo es un pico de montaña que se encuentra en la Sierra Nevada de Mérida, en la cordillera de Los Andes venezolanos. Con una altura de 4.765 metros sobre el nivel del mar, es una de las cumbres más altas del país y un lugar de gran importancia ecológica.

La cima del Pico Espejo es la estación final del Teleférico Mukumbarí, el sistema de teleférico más largo y alto del mundo.

Desde ahí, los visitantes pueden disfrutar de vistas increíbles de otros picos como el Pico Bolívar, el punto más alto de Venezuela, y observar el paisaje andino que cambia drásticamente con la altitud.

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube