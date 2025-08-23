Autoridades de Falcón dan estas recomendaciones ante altas temperaturas: prevén que supere los 40 grados

Suscríbete a nuestros canales

El estado Falcón tendrá altas temperaturas en el transcurso de las próximas horas, informó el director de Protección Civil en el estado Falcón, Joe Cabos.

“En la zona centro y la península de Paraguaná debido a la posición perpendicular del sol estaremos percibiendo altas temperaturas, elevadas sensaciones térmicas de nuestro estado”, indicó Cabos, citó Unión Radio.

Precisó que se estima que la temperatura llegará a 42 grados, entre las 11:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Por lo que llamó a la población a tomar precauciones como mantenerse hidratados, evitar la exposición al sol y utilizar bloqueador solar.

Inclinación solar

El territorio venezolano registrará un aumento significativo de las temperaturas, debido a una inclinación solar en el país, indicó el Reidy Zambrano, presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

“Para esta fecha inciden perpendicularmente los rayos solares sobre nuestro país. Es por ello que se presenta un aumento en las temperaturas, es algo natural. Es importante destacar que no es una ola de calor”, indicó Zambrano.