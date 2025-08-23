Anuncian suspensión del servicio de agua en este municipio desde el 23 de agosto: conozca las comunidades afectadas

Suscríbete a nuestros canales

La empresa estatal Hidrolara informó que realizará labores de mantenimiento en la red de distribución desde el 23 de agosto hasta el 1° de septiembre.

Durante este período, se suspenderá el servicio de agua en comunidades abastecidas por la represa Los Quediches, según el cronograma técnico establecido.

Servicio de agua será interrumpido para reparar fugas y eliminar tomas ilegales

De acuerdo con declaraciones transmitidas por Hidrolara, los trabajos se enfocarán en reparar fugas y eliminar tomas ilegales en la tubería principal.

La hidrológica aseguró que el equipo técnico trabajará de forma continua durante toda la jornada para mejorar la presión en la red media y baja.

Además, se espera que la presión del agua aumente hasta 150 litros por segundo en zonas específicas, una vez culminadas las reparaciones.

¿Qué comunidades serán afectadas por la suspensión?

La interrupción del servicio de agua impactará directamente al municipio Torres, ubicado en el estado Lara, según el comunicado oficial de Hidrolara.

Las comunidades afectadas incluyen Burere, Las Veras, Las Palmitas y el resto del eje carretero conectado a la represa Los Quediches.

La medida comenzará este sábado a las 5:00 p. m. y se extenderá hasta el lunes 1° de septiembre, según el cronograma técnico.

Plan de contingencia incluye envío de camiones cisterna

Para mitigar el impacto, Hidrolara activó un plan de contingencia que contempla el envío de camiones cisterna a las zonas afectadas.

La empresa pidió disculpas por las molestias ocasionadas y exhortó a la población a tomar previsiones y almacenar agua de forma responsable.

Estas acciones buscan garantizar un servicio más eficiente y equitativo para todos los usuarios del sistema de distribución.

