Así opera el Metro de Caracas este 22 de agosto tras falla eléctrica

Este 22 de agosto, el Sistema de Metro de Caracas informó a los usuarios que, los sistemas subterráneo y por cable fueron restablecidos en todas las líneas del sistema subterráneo.

A través de sus redes sociales revelaron la estabilidad del servicio de transporte tras la normalización del suministro eléctrico en la capital.

"Se informa a nuestros usuarios que tras la normalización del suministro eléctrico en la capital, se restablece el servicio comercial en todas las líneas del sistema subterráneo", se lee en la publicación de su cuenta en Instragram.

Paralización del servicio

Más temprano, el Metro de Caracas informó que interrumpió sus servicios y que habilitó rutas de contingencia.

"Se informa a nuestros usuarios que, para el momento, el servicio en los sistemas subterráneo y por cable del Metro de Caracas, se encuentra interrumpido, sin embargo los equipos trabajan para el restablecimiento total en las líneas. En este sentido, fueron activadas las rutas de contingencia a través del Sistema de Transporte Superficial MetroBús desde la estación #ZonaRental hasta #Propatria, #Petare, #LasAdjuntas, #Zoológico y #LaRinconada, con paradas en las estaciones intermedias", mencionó.

